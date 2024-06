Roland Garros 2024, Jannik Sinner fuori in semifinale: “Dispiace, ma fa parte del processo di crescita”

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nella semifinale del Roland Garros 2024, in cui l’azzurro ha ceduto a Carlos Alcaraz al quinto set dopo oltre quattro ore di battaglia. “Credo sia stata una grande partita, la chiave vincente di Carlos è stata il fatto che ha giocato meglio nei momenti importanti dei set che ha vinto – spiega Sinner, che comunque da lunedì sarà numero 1 al mondo – Sono deluso per aver perso, ma allo stesso tempo credo che faccia parte del mio processo di crescita e se penso alla situazione prima del torneo c’è da essere soddisfatti.”

“Voglio migliorare e fare il meglio che posso, se vogliamo dirla tutta non ero mai arrivato in semifinale qui – prosegue l’altoatesino – Quest’anno poi potremo tornare a giocare qui anche alle Olimpiadi, vedremo come andrà. Rivalità con Alcaraz? Ci incontriamo sempre in match importanti, questo è bello per noi e per il pubblico e ogni volta qualcuno vince e qualcuno perde. Chi perde cerca di capire cosa migliorare per vincere la prossima volta ed è quello che intendo fare io. Ci conosciamo tanto e ci studiamo anche molto, a volte si vede una certa tensione perchè entrambi ci aspettiamo determinate cose dall’altro in campo.”

Sinner ha anche parlato dei problemi fisici accusati durante la partita: “Avevo della tensione al braccio sinistro, tensione che poi si è evoluta in qualche crampo. Altre volte in passato non avrei saputo come gestire la situazione, stavolta credo di averla gestita un po’ meglio. Comunque non ero preoccupato, anche perchè è successo abbastanza presto nel match.”

Alla domanda se guarderà la finale, Jannik risponde così: “Mi piace sempre guardare il tennis, ma stavolta farà male perchè ho perso in semifinale. Vedremo se stavolta avrò tempo, devo prendermi cura del mio corpo perchè sono passato dal non fare nulla a giocare quattro ore per tre settimane. La priorità è riposare e prepararmi per la stagione su erba.”