Roland Garros 2023, Sonego affronta Khachanov sul Lenglen: obiettivo primo quarto di finale Slam

Il day 8 del Roland Garros parlerà più italiano che mai, con ben due tennisti azzurri impegnati nella prima giornata dedicata agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione. E se Lorenzo Musetti sarà chiamato all’impresa per battere il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, sarà senza dubbio meno complicata la prova di Lorenzo Sonego, stando soprattutto alle ultime prestazioni messe in mostra dal piemontese. L’attuale numero 48 del mondo affronterà Karen Khachanov, testa di serie numero 11 del tabellone principale, nel match che aprirà il programma sul Suzanne Lenglen a partire dalle ore 11:00.

Reduce dalla grande rimonta ottenuta ai danni del numero 7 del mondo, Andrey Rublev, con lo score di 5-7 0-6 6-3 7-6(5) 6-3, Sonego andrà a caccia del suo primo quarto di finale Slam dopo aver già disputato gli ottavi di finale in altre due occasioni. La prima volta del piemontese risale al 2020, quando proprio a Parigi fu sconfitto da Diego Schwartzman in tre set; indimenticabile poi l’affascinante sfida consumata sul Centrale di Wimbledon contro Roger Federer, dalla quale Sonego uscì ancora sconfitto in tre parziali.

Per accedere agli ottavi di finale dell’edizione numero 122 del Roland Garros, Sonego ha superato, prima di battere Rublev al terzo turno, Ben Shelton in quattro set all’esordio e poi sconfitto Ugo Humbert in tre nella bolgia del Campo 14 dello Stade Roland-Garros. Dall’altra parte della rete, Sonego troverà un Karen Khachanov che sta vivendo uno dei momenti più rosei della sua carriera. Già numero 8 della classifica ATP, traguardo raggiunto grazie al titolo conquistato nel 2019 al Masters 1000 di Parigi-Bercy, il ventisettenne di Mosca vanta due semifinali Slam: quella giocata nel 2022 agli US Open e quella disputata agli Australian Open di quest’anno. Il suo miglior risultato a Parigi risale invece al 2019, quando si spinse sino ai quarti di finale e venne sconfitto in tre set dal finalista di quell’edizione, Dominic Thiem.

Alla seconda settimana negli ultimi quattro Slam disputati, il russo ha raggiunto quattro volte i quarti di finale in un Major. Nel suo percorso a Parigi quest’anno, Khachanov ha faticato all’esordio per battere il beniamino di casa, Costant Lestienne, contro il quale ha dovuto rimontare uno svantaggio di due set prima di imporsi al quinto dopo una battaglia durata 3 ore e 42 minuti; tutto facile al secondo turno conto Radu Albot, mentre ha avuto bisogno di quattro set per battere Thanasi Kokkinakis.

I datati precedenti sorridono al tennista russo. L’unico confronto Slam si è consumato al secondo turno degli US Open 2018, quando Khachanov ebbe la meglio in tre set con il punteggio di 7-5 6-3 6-3. A Sonego è andato invece il primo incrocio sulla terra rossa: 7-6(4) 6-4 al secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters 2019; mentre il russo si è aggiudicato l’ultimo confronto: 6-3 6-7(1) al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2019.