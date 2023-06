Alla Dacia Arena si chiude una stagione tribolata, contro l’Udinese la Juventus va a caccia dell’Europa League (sul campo)

Sta per calare il sipario sul campionato di Serie A 2022/2023 che, per la Juventus, è stato uno dei più tribolati della sua storia. Il club bianconero, infatti, nell’arco degli ultimi dieci mesi ha dovuto fare i conti, prima con i problemi di campo legati ai vari infortuni e alla clamorosa eliminazione ai gironi di Champions League, e poi con la giustizia sportiva. Quest’ultima dopo aver inflitto 15 punti di penalizzazione, li ha revocati ed ha ridotto la sanzione a 10 punti in classifica. Una penalizzazione che ai ragazzi di Massimiliano Allegri è costata la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ora il patteggiamento ha parzialmente sciolto le riserve sul futuro della Juventus, che sul campo cercherà di conquistare un posto in Europa League.

In attesa di eventuali decisioni da parte della Uefa la Juventus, reduce da due sconfitte consecutive contro Empoli e Milan, si vede costretta a vincere contro l’Udinese alla Dacia Arena, nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Un impegno che sulla carta non risulta proibitivo, ma che dovrà essere affrontato con la giusta preparazione fisica e soprattutto mentale, diversamente fa quanto fatto contro toscani e rossoneri. La vittoria, inoltre, potrebbe non bastare ai bianconeri per raggiungere l’Europa League, dato che avrebbero bisogno anche di un mancato successo da parte di Roma o Atalanta. Incastri non facili, ma comunque ampiamente possibili in un ultimo turno che per metà si disputerà in contemporanea.

Il futuro della Juventus e di Massimiliano Allegri non dipendono certamente dalla partita di Udine che, come detto, sancirà la fine di una delle più difficili annate del club. Società e tifosi non vedono l’ora di resettare e ripartire da zero, mettendo in atto una parziale rivoluzione che però potrebbe non coinvolgere il tecnico. L’allenatore livornese ha sempre goduto della fiducia della proprietà, meno di quella del pubblico, ma la partita relativa alla panchina bianconera è tutta da giocare. Nel frattempo la Juventus arriva alla Dacia Arena per sfidare l’Udinese e provare a chiudere con un piccolo sorriso, che difficilmente renderebbe meno amara la stagione.