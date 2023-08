Ranking Atp aggiornato a lunedì 28 agosto: Alcaraz sempre al comando, Sinner in top 10

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 28 agosto 2023, dopo il torneo del circuito maggiore disputato a Winston-Salem. Nessuna novità in top 20 dato che tutti hanno preferito riposare alla vigilia degli US Open. In vetta c’è ancora Carlos Alcaraz, che salvo sorprese verrà scavalcato da Novak Djokovic a Flushing Meadows, mentre il miglior azzurro è Jannik Sinner, saldamente in sesta posizione, suo best ranking. Diciottesima posizione per Lorenzo Musetti; leggermente più indietro Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, entrambi in top 40. I balzi in avanti più significativi della settimana sono quelli di Baez, che grazie al titolo di Winston-Salem è salito in 32^ piazza, e Lehecka, finalista nel torneo americano e debuttante in top 30.

Carlos Alcaraz (Esp) 9815 (–) Novak Djokovic (Srb) 9795 (–) Daniil Medvedev (Rus) 6260 (–) Holger Rune (Den) 4790 (–) Casper Ruud (Nor) 4715 (–) Jannik Sinner (Ita) 4645 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4580 (–) Andrey Rublev (Rus) 4515 (–) Taylor Fritz (Usa) 3605 (–) Frances Tiafoe (Usa) 3050 (–)

18. Lorenzo Musetti 2005 (–)

36. Matteo Berrettini 1147 (–)

39. Lorenzo Sonego 1105 (-1)

61. Matteo Arnaldi 855 (+1)

109. Marco Cecchinato 549 (–)

116. Luca Nardi 526 (+3)

146. Fabio Fognini 426 (-6)