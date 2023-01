Pattinaggio artistico, Europei 2023: Matteo Rizzo argento, vince Siao Him Fa. Tre italiani in top-10

Ai Campionati Europei di pattinaggio artistico in corso alla Metro Areena di Espoo in Finlandia sono state assegnate le medaglie per il singolo maschile, e ancora una volta sono arrivate buone notizie per i colori italiani. Dopo lo storico oro e argento nella gara delle coppie d’artistico è arrivata anche un’altra medaglia d’argento nella prova maschile: Matteo Rizzo che ha confermato il secondo posto del programma corto con una bellissima prova che gli è valsa il miglior punteggio nel libero finale e il secondo posto nella classifica complessiva.

Dopo una partenza titubante sul quadruplo toeloop, atterrato su due piedi, Rizzo ha portato a termine un bellissimo programma impreziosito da uno splendido quadruplo loop, il migliore della competizione, e da due ottimi tripli axel. La medaglia d’oro è andata al francese Adam Siao Him Fa, che ha confermato la leadership conquistata mercoledì nel programma corto e che gli ha permesso di amministrare l’enorme vantaggio ottenuto pattinando un programma piuttosto conservativo. Niente quadruplo lutz e niente salti tripli in combinazione per Siao Him Fa, che è pure incappato in una caduta sul secondo quadruplo toeloop senza peraltro compromettere il risultato finale.

Il terzo posto è andato al sorprendente svizzero Lukas Britschgi, autore di una grande prova nel programma libero che gli ha permesso di risalire dalla quinta posizione per riportare la Svizzera sul podio di un campionato europeo oltre dieci anni dopo l’ultima presenza con Stephane Lambiel nel 2010. Due quadrupli toeloop e due tripli axel ottimamente eseguiti, una sola sbavatura sull’ultima trottola e terzo punteggio totale nel libero per andare a prendere questa insperata medaglia.

Fuori dal podio, ancora una volta, l’altro francese Kevin Aymoz, allenato dall’italiana Silvia Fontana, che come nel 2019 deve accontentarsi della medaglia di legno, anche se questa volta il distacco dal podio è stato di quasi sette punti e non pochi centesimi come era capitato quattro anni fa a Minsk quando era stato proprio Matteo Rizzo a negargli la medaglia.

Non c’è stata la rimonta per Daniel Grassl, medaglia d’argento uscente a questi europei, che dopo l’ottavo posto dello short program è comunque riuscito a rimontare due posizioni, ma i suoi errori nel programma lungo, soprattutto quelli sul quadruplo lutz e sul quadruplo flip, gli hanno impedito di continuare a coltivare i suoi sogni di medaglia.

Decimo posto complessivo, infine, per il terzo pattinatore italiano in gara, Gabriele Frangipani, che dopo il settimo posto del programma corto poteva anche lui legittimamente ambire al gradino più basso del podio. Tuttavia dopo un sontuoso inizio di esercizio, con due ottimi salti quadrupli e una combinazione triplo axel+triplo toeloop si è inceppato, finendo per cadere ben tre volte sui successivi elementi dovendo quindi dire addio alle speranze di rimonta.

La graduatoria completa

1 Adam SIAO HIM FA FRA 267,77 2 Matteo RIZZO ITA 259,92 3 Lukas BRITSCHGI SUI 248,01 4 Kevin AYMOZ FRA 240,92 5 Deniss VASILJEVS LAT 236,35 6 Daniel GRASSL ITA 230,83 7 Nika EGADZE GEO 220,65 8 Mihhail SELEVKO EST 218,30 9 Andreas NORDEBACK SWE 212,95 10 Gabriele FRANGIPANI ITA 211,62 11 Maurizio ZANDRON AUT 207,68 12 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 205,19