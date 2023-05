Nuoto, World Cup: Acerenza secondo a Golfo Aranci, Paltrinieri sesto. Vince Razovszky

La seconda tappa di Coppa del Mondo, di scena a Golfo Arancia, vede trionfare Kristof Razovszky. Il nuotatore magiaro s’impone in 1’47’17″6 e precede l’azzurro Domenico Acerenza, reduce dalla vittoria in Coppa Len a Piombino. Il campione europeo chiude a 2.5 secondi (1h47’20″1), mentre completa il podio il tedesco Oliver Klemet in 1h47’20″5. Quarto il beniamino di casa Marcello Guidi, a 4.5 secondi, mentre Gregorio Paltrinieri è solo sesto con un ritardo di otto secondi.

Gara caratterizzata dall’assenza di due dei favoriti alla vigilia come Dario Verani e Florian Wellbrock, e che fin da subito vede nelle posizioni di vertice Razovszky e gli azzurri Paltrinieri e Acerenza. Il gruppo con il passare dei km si amplia e alla fine arriva a contare sette uomini, ma nel finale è l’ungherese stacca tutti, comincia la sua azione a un km dalla fine e tagliando il traguardo per primo. “La gara non è andata benissimo. Non ero in condizioni ottimali e l’acqua fredda non mi ha aiutato. Sentivo che non ne avevo – ha spiegato Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Sky Sport – Manca ancora tanto ai Mondiali e lì l’acqua sarà calda, quindi in condizioni in cui mi trovo meglio. Non sono preoccupato“.