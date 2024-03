Nuoto, Assoluti primaverili Riccione 2024: bene Deplano e Franceschi, Ceccon in finale nei 50 stile

Si è appena conclusa la prima mattinata di Assoluti primaverili a Riccione. I primi 8 tempi combinati delle batteria vanno in finale A. Dal 9° al 16° in finale B.

Hanno aperto la sessione le cinque batterie dei 50 stile libero uomini. Domina su tutti Michele Lamberti, unico a scendere sotto il 25 in 24.92. Secondo tempo combinato per Brunella (25.47). Gli altri finalisti sarano Bacico (25.51), Stefanì (25.25), Mora (25.68), Lazzari F. (25.71), Del Signore (25.74) e Glessi (25.75). In finale B Busa (25.79), Rosi (25.89), Actis Dato (26.03), Nuca (26.03), Lazzari D. (26.05), Falzoni (26.07), Brambillaschi (26.11) e Accadia (26.15). A seguire le quattro batterie dei 400 stile libero uomini. Sorprende tutti Davide Marchello, che stampa il miglior tempo combinato (3:50.9o). Gli altri finalisti saranno Marco De Tullio (3:51.72), Matteo Lamberti (3:51.78), Ciampi (3:51.95), Detti (3:51.96), Sanzullo (3:52.54), Luca De Tullio (3:52.55) e Caserta (3:52.60). In finale B per un centesimo Ragaini (3:52.61) insieme a Bertoni (3:53.52), Biancalana (3:54.04), Griffante (3:54.26), Giovannoni (3:55.05), Roberto (3:55.08), Galossi (3:55.36) e Filadelli (3:55.83). Nei 100 rana donne, Lisa Angiolini chiude con il miglior tempo combinato (1:06.89). Nessuna sorpresa con Castiglioni (1:07.34), Carraro (1:08.10) e Bottazzo (1:08.11) che raggiungono in finale l’argento agli Europei di Roma 2022. In finale A anche Mati (1:08.32), Fangio (1:08.61), Verona (1:08.62) e Zucca (1:08.63). In finale B Ferraguti (1:09.24), Della Corte (1:09.29), Macnini (1:09.96), Lucchesi (1:10.48), Franco (1:10.63), Principi (1:10.78), Licignano (1:11.44) e Giangiorgi (1:11.50). Seguono i 200 farfalla uomini. Solo in tre scendono sotto i due minuti. Giacomo Carini è il più veloce (1:58.05), davanti a Faraci (1:58.85) e Palmisani (1:59.68). Camozzi (2:00.06), Costanza (2:00.86), Deano (2:00.87), Dutto (2:01.00) e Vergine (2:01.27) in finale A. In finale B Bruno (2:01.48), Sarpe (2:01.58), Reina (2:01.75), Simonti (2:01.93), Martelli (2:02.16), Furlani (2:02.19), Catalano (2:02.33) e Foglia (2:02.34). Bene Sara Franceschi nei 400 stile donne. La livornese nuota in 4:45.87 chiudendo con il miglior tempo combinato. In finale A anche Fresia (4:46.30), Di Passio (4:46.57), Pirovano (4:48.45), Polieri (4:48.54), Patetta (4:48.71), Toni (4:49.17) e Alzetta (4:50.59). In finale B Quadarella (4:51.11), appena fuori dalla finale A, Ratti (4:51.84), Guerra (4:54.03), Conti (4:55.24), Pascareanu (4:55.59), Losito (4:55.85), Capitanio (4:56.57) e Fasani (4:57.47). Nei 50 stile libero uomini, Leonardo Deplano chiude davanti a tutti in 21.96. Seguono Zazzeri (22.02), Miressi (22.13), Izzo (22.25), Dotto (22.33), Pignotti (22.46), Ballarati (22.57) e Ceccon (22.67). In finale B Frigo (22.68), Passafaro (22.70), Serio (22.77), Conte Bonin (22.80), Codardini (22.82), Franceschi (22.84), Brambillaschi (22.85) e Bori (22.86).