MotoGP, pagelle GP San Marino 2023: Martin incredibile, Bagnaia da miracolo

Le pagelle del Gran Premio di San Marino, vinto da Jorge Martin. Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia completano il podio, mentre un ottimo Daniel Pedrosa li segue in quarta posizione.

MARTIN: 10

Corre la gara perfetta Jorge Martin, incoronando un weekend stellare per lui. Porta avanti un Gran Premio dal ritmo infernale, senza lasciare mai spazio ai rivali, nonostante le diverse pressioni esercitate da Bagnaia durante le prime battute della corsa. Lo spagnolo porta a casa una vittoria meritata.

BEZZECCHI: 9+

Grande secondo posto di Bezzecchi, dopo una gara che lo ha visto più volte ingaggiato in bagarre con Bagnaia e poi, sul finale, al disperato inseguimento di un irraggiungibile Martin. Una buona performance da parte dell’italiano, nonostante il braccio dolorante.

BAGNAIA: 9.5

Da premiare la performance di Bagnaia, che conclude in terza posizione. Il campione del mondo in carica ha corso nonostante la sofferenza causata dalla caduta della scorsa settimana. In pista si aggrappa al podio con tutte le sue forze, anche se al termine del Gran Premio fatica a scendere dalla propria moto.

PEDROSA: 8.5

Non bisogna dimenticare poi la performance di Pedrosa, che torna a correre e conclude in quarta piazza. Ottimo weekend per il pilota, che colleziona un buon bottino di punti e dimostra di avere ancora qualcosa da dare in pista.