MotoGP, GP Australia: Sprint Race annullata a causa del maltempo

La Sprint Race del GP di Australia del Mondiale di MotoGP è stata definitivamente annullata per maltempo. A causa della previsioni non incoraggianti era stato scelto di far correre la gara lunga sabato mattina per poi provare a disputare la Sprint alle 4 di mattina di oggi. Gli organizzatori hanno provato in tutti i modi a mandare in pista i piloti, che sono stati fermati da una pista troppo fredda e bagnata e da un vento laterale, circa 30 nodi, molto pericoloso. “A me dispiace sempre non correre. Ho avuto un problema nel warm up, l’abbiamo individuato, era un settaggio sbagliato sul posteriore. Eravamo pronti per la gara sul bagnato, avremmo lottato per vincere e abbiamo rinunciato all’opportunità di prendere altri punti per il campionato. In Moto2 Vietti è caduto a causa del forte vento”, le parole di Bagnaia. Anche Martin ha commentato la scelta di annullare la Sprint: “Alla fine hanno preso la scelta giusta. Nel warm up stavo bene, ma sulla sicurezza non si discute. Pensiamo alla prossima gara, in Thailandia”. Infine Bezzecchi ha manifestato la sua felicità per il rinvio: “A me è andata molto bene, devo ancora recuperare al completo dal problema alla spalla e così avrò più tempo per riprendere la condizione”. La classifica del Mondiale resta invariata con Bagnaia in testa a +27 su Martin e +73 su Bezzecchi. Si tornerà a correre settimana prossima in Thailandia nel weekend dal 27 al 29 ottobre.

