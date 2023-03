Mondiali Boxe Nuova Delhi 2023, è grande Italia: Irma Testa e Sirine Charaabi in finale

Irma Testa e Sirine Charaabi fanno sognare l’Italia ai Mondiali di boxe femminili in corso di svolgimento a Nuova Delhi. Entrambe le azzurre quest’oggi hanno conquistato la finale nelle rispettive categoria di peso: Testa andrà per l’oro nei -57 Kg, mentre Charaabi sarà impegnata nell’atto conclusivo del torneo riservato ai -52 Kg.

La 25enne campionessa d’Europa in carica e bronzo olimpico a Tokyo, ha sconfitto in semifinale la francese Amina Zidani con verdetto unanime e proverà a conquistare l’oro che le è sfuggito lo scorso anno, quando perse in finale contro la taiwanese Yu-Ting Lin. Si è rischiato il rematch, ma la pugile asiatica è stata sconfitta quest’oggi da Karina Ibragimova, che sarà quindi l’avversaria di Irma nella giornata di sabato.

Decisamente più sorprendente è la cavalcata di Sirine Charaabi, 22enne che in India sta senza dubbio disputando il miglior torneo della sua giovane carriera. L’italiana è riuscita ad ottenere il pass per la finale dopo una semi combattutissima contro la nipponica Rinka Kinoshita, seconda testa di serie del tabellone. Un verdetto non unanime giunto che consegna a Sirine la possibilità di contendere la medaglia d’oro iridata alla cinese Wu Yu.