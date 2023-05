Internazionali d’Italia 2023, Nadal rinuncia: “Ci sono stati miglioramenti, ma ho bisogno di tempo”

Prosegue il calvario di Rafa Nadal, che tramite un messaggio sui social ha appena comunicato di dover rinunciare anche agli Internazionali d’Italia 2023. “Sono molto dispiaciuto di annunciare che non potrò essere a Roma. Sapete tutti quanto mi fa male perdere un altro dei tornei che hanno segnato la mia carriera professionale e personale per tutto l’amore e il sostegno dei tifosi italiani”, ha dichiarato il tennista spagnolo. Il dieci volte vincitore al Foro Italico ha poi fornito un aggiornamento sulle sue condizioni, a ormai quasi quattro mesi dall’infortunio all’ileopsoas patito a Melbourne: “Nonostante abbia notato un miglioramento negli ultimi giorni, sono passati molti mesi senza potermi allenare ad alto livello e il processo di riadattamento ha i suoi tempi e non ho altra scelta che accettarli e continuare a lavorare”, ha concluso Nadal. A questo punto anche l’imminente Roland Garros appare in forte dubbio e, nel migliore dei casi, Rafa ci arriverebbe senza aver giocato una partita da gennaio.