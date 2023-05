Internazionali d’Italia 2023, day 4: l’Italtennis si affida a Sonego e ai Next Gen

Quarta giornata di Internazionali d’Italia 2023, con il tabellone maschile che vede completarsi il primo turno e quello femminile che invece parte con gli incontri del secondo. Ma soprattutto un programma in cui i protagonisti saranno soprattutto le nuove leve dell’Italtennis, che provano a sfruttare al meglio le wild card ricevute.

Sette azzurri in campo: Next Gen ma non solo

Sul Centrale Luca Nardi sfida un David Goffin che la scorsa settimana ad Aix en Provence è tornato a vincere qualche partite consecutiva dopo un inizio di stagione decisamente negativo e caratterizzato anche da qualche acciacco di troppo. In serata toccherà invece a Matteo Arnaldi vedersela contro un altro ex top-10 abbastanza in disarmo ultimamente, vale a dire Diego Schwartzman, anche lui ormai vicino ad uscire addirittura dai primi 100 giocatori del mondo. Anche Francesco Passaro ha un impegno tutto sommato alla portata contro un altro tennista in crisi di risultati come Albert Ramos-Vinolas, ma anche per il ragazzo umbro non è un periodo facile, con tanti incontri persi nella lotta e avendo a disposizioni diverse chances a disposizione. Per Giulio Zeppieri c’è invece un cliente decisamente in forma quale il tedesco Altmaier reduce dai quarti a Madrid dopo aver eliminato anche Lorenzo Musetti.

Come detto, però, non ci sono solo i nostri giovanissimi. Sul Centrale c’è anche Lorenzo Sonego che parte con tutti i favori del pronostico contro Jeremy Chardy, mentre sulla Grand Stand Arena scende in campo un suo coetaneo che una decina di anni fa era considerato ‘promessa’ ben più di lui. Poi le cose sono andate in un altro modo, ma Stefano Napolitano nonostante le tante vicissitudini è ancora qui a lottare e questa qualificazione ottenuta a Roma è il giusto premio. Con Molcan è durissima, ma in pochi si sarebbero attesi anche che potesse superare i due round eliminatori. Campo Pietrangeli, invece, per Marco Cecchinato: per il siciliano un McDonald che da quando è arrivato in Europa per iniziare la stagione sulla terra battuta non è ancora riuscito a vincere un match.

Cocciaretto all’esame Potapova

Son rimaste cinque azzurre in gara nel torneo di singolare e solo una di queste scenderà in campo quest’oggi. Per fortuna Elisabetta Cocciaretto non ha dovuto faticare molto nel suo match di primo turno contro Lauren Davis, sarà quindi ben riposata per affrontare un incontro piuttosto ostico contro una delle giocatrici più in ascesa di questo 2023. Anastasia Potapova è fresca di ingresso tra le prime 25 del ranking mondiale dopo l’ottima semifinale raggiunta nel ricco Wta di Stoccarda e poche settimane prima si era ben comportata anche a Miami. C’è un precedente vinto nettamente dalla tennista marchigiana la scorsa stagione a Guadalajara (torneo che Cocciareto si è poi aggiudicata), ma le condizioni di gioco erano totalmente differenti.

L’esordio delle teste di serie

Parte il secondo turno del tabellone femminile di conseguenza entrano in gara le sedici teste di serie della parte bassa. La più importante di queste è Aryna Sabalenka, alla quale è stato giustamente assegnato un posto sul Centrale per la sessione serale contro un’altra ex vincitrice slam quale Sofia Kenin. Ma sul campo principale del Foro c’è spazio anche per un match in cui le palline potrebbero subire parecchi maltrattamenti: Vika Azarenka aprirà la giornata contro Sloane Stephens, reduce dal successo nel 125 di Saint-Mal. La terza giocatrice del seeding Jessica Pegula fa il suo esordio in un derby che la vede opposta a Taylor Townsend, ragazza che vale sempre il prezzo del biglietto per il suo tennis propositivo. Tra gli altri incontri meritano una menzione Bouzkova-McNally e Linette-Noskova.