Europei judo Montpellier 2023: Alice Bellandi beffata nel finale, è medaglia d’argento

Medaglia d’argento nella categoria +78 kg per Alice Bellandi negli Europei di judo di Montpellier 2023. La 24enne bresciana, numero uno del ranking mondiale, non è riuscita a bissare la vittoria ottenuta la settimana scorsa ad Abu Dhabi, ma ha comunque ottenuto un risultato di spicco. Resta però l’amarezza per un oro sfumato di un soffio.

JUDO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

La giornata di Bellandi era cominciata con un comodo successo agli ottavi ai danni dell’olandese Derks, mentre ai quarti solamente un waza ari a 8 secondi dalla fine le aveva permesso di liberarsi della portoghese Sampaio. In semifinale era invece arrivata una prestigiosa vittoria contro la tedesca Wagner, avversaria contro cui aveva sempre perso. Purtroppo è mancata la ciliegina sulla torta visto che nell’atto conclusivo, contro un’altra tedesca, Alina Boehm, è maturata una sconfitta. Avanti di due shido a uno, Alice ha subito un atterramento proprio allo scadere, anche per via di uno sfortunato scivolamento, e si è vista sfuggire dalle mani un oro che già stava assaporando.

Per lei si tratta della seconda medaglia europea dopo il bronzo nel 2022. Rimane sicuramente la delusione per il mancato oro, ma il tempo è dalla sua parte. Testa adesso alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma il prossimo luglio, in cui l’azzurra potrà ancora essere protagonista.

Bellandi non è stata però l’unica azzurra a salire sul podio poiché anche Asya Tavano, 21enne friulana, ha conquistato una preziosa medaglia. Grazie al successo nella finalina dei +78 kg ai danni dell’olandese Karen Stevenson, ha infatti ottenuto il bronzo. Si tratta della seconda medaglia per l’Italia a Montpellier.