Curling, Mondiali maschili 2023: Italia al terzo successo di fila, sconfitta 7-2 la Germania

Terzo successo consecutivo per l’Italia ai Mondiali maschili 2023 di curling, in corso in quel di Ottawa, Canada. Gli azzurri nella notte hanno liquidato con un secco 7-2 la Germania, proseguendo così la loro striscia positiva dopo le vittorie ai danni della Turchia e della Svizzera. Dopo un inizio di competizione difficile, con due sconfitte nelle prime due uscite, ora l’Italia è tornata prepotentemente in corsa per la qualificazione alla seconda fase, risalendo fino alla sesta posizione in classifica. Nella giornata odierna – in cui il quartetto azzurro dovrà scendere sul ghiaccio altre due volte – l’obiettivo minimo sarà quello di chiudere 1-1: le avversarie saranno infatti la forte e quotata Norvegia e il fanalino di coda Nuova Zelanda.

LA PARTITA – Dopo aver sbloccato il punteggio nel primo end in cui era di mano, il quartetto azzurro composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella indirizza subito la partita nel verso giusto strappando la mano agli avversari in due end consecutivi. La seconda frazione finisce con i nostri che marcano tre punti, ai quali si aggiungono altri due in quella successiva. Dopo questo iniziale parziale di 6-0, i tedeschi firmano il primo punto nel quarto end, al quale gli azzurri reagiscono con il settimo prima dell’intervallo. Nella seconda parte di gara un solo punto della Germania fissa il risultato sul 7-2 finale.