Curling, Mondiali femminili 2024: prima sconfitta per l’Italia, il Canada vince all’extra-end

L’Italia lotta, ma non basta. Arriva la prima sconfitta azzurra ai Mondiali di curling femminili in corso di svolgimento a Sydney, in Canada. Contro le padroni di casa Stefania Constantini e compagne vengono battute all’extra-end per 8-7 dopo un match molto equilibrato e tattico. Per le azzurre si tratta della prima sconfitta in questa rassegna iridata, l’Italia scenderà sul ghiaccio alle ore 18:00 italiane contro la Nuova Zelanda, in un match che vede le azzurre nettamente favorite. Il quartetto tricolore si trova ora al terzo posto in classifica generale con quattro successi e una sconfitta, alla pari con Danimarca e Corea del Sud. Il Canada invece raggiunge la Svizzera a cinque vittorie e zero sconfitte: entrambe sono le uniche due Nazioni ancora imbattute.

Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli cominciano alla grande il match prendendosi due punti di vantaggio subito al termine del primo end. Ma la reazione delle canadesi è feroce e pareggiano i conti sul 2-2. Dopo una terza mano nulla, Homan e compagne strappano il martello e si portano sul 3-2. Ma l’Italia concretizza alla perfezione il quinto end e ribalta la situazione portandosi sul 4-3. Nella seconda metà di partita il ritmo delle canadesi cambia e alla fine del settimo end il punteggio dice 6-4 Canada e poteva essere anche maggiore il passivo. Constantini e compagne però non ci stanno, reagiscono, e ricuciono lo strappo nell’ottavo end impattando sul 6-6. Due mani accorte da entrambe le squadre e si va all’extra-end sul 7-7. La mano è a favore delle canadesi che gestiscono con classe e tranquillità la situazione e vincono la partita 8-7.

I RISULTATI ODIERNI

Italia-Canada 7-8

Svezia-Turchia 9-6

Corea del Sud-Scozia 9-3

LA CLASSIFICA DEL ROUND ROBIN

Svizzera 5V-0P

Canada 5 V-0P

Italia 4V-1P

Danimarca 4V-1P

Corea del Sud 4V-1P

Svezia 3V-3P

Norvegia 2V-3P

Usa 2V-3P

Estonia 1V-4P

Giappone 1V-4P

Nuova Zelanda 1V-4P

Scozia 1V-5P

Turchia 1V-5P