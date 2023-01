Australian Open 2023, seconda giornata: Berrettini sfida Murray, per Djokovic è l’ora della verità

Tutto pronto per la seconda giornata dell’Australian Open 2023, primo slam della nuova stagione tennistica, in cui si completeranno i match di primo turno. A scendere in campo saranno i giocatori e le giocatrici della parte bassa dei rispettivi tabelloni: ciò vuol dire che vedremo in azione tanti tennisti italiani, ma soprattutto Novak Djokovic, osservato speciale di queste due settimane a Melbourne. Andiamo a scoprire insieme cosa ci riserverà questa seconda giornata dell’Happy Slam.

ROD LAVER ARENA – Si parte con due sfide apparentemente a senso unico, in cui Aryna Sabalenka e Caroline Garcia (finaliste delle ultime WTA Finals) affronteranno rispettivamente Martincova e Sebov. A seguire sarà invece il turno del big match tra Matteo Berrettini e Andy Murray, che si è guadagnato uno scenario prestigioso nonostante nessuno dei due giocatori sia un Top 10. L’azzurro però lo è stato e lo scorso anno ha fatto semifinale a Melbourne, mentre Muzza non ha bisogno di presentazione e il mondo del tennis spera di goderselo il più a lungo possibile. Matteo è avanti 3-1 nei precedenti e scenderà in campo con i favori del pronostico. Guai però a sottovalutare Murray, specialmente in un torneo come l’Australian Open dove ha disputato ben cinque finali.

Nella sessione serale, invece, occhi puntati su Novak Djokovic. Dopo il match tra Ons Jabeur e Tamara Zidansek, che salvo sorprese la tunisina dovrebbe portare a casa rapidamente, il serbo farà il suo ritorno ufficiale all’Australian Open dopo aver saltato la scorsa edizione. Nole è stato al centro di tante voci negli ultimi giorni, tra allenamenti cancellati e vistose fasciature. Con ogni probabilità non è al 100% fisicamente, ma contro lo spagnolo Carballes Baena non dovrebbe avere problemi. Fatto sta che questo match potrà dire molto anche in ottica torneo, con Djokovic chiamato a preservarsi il più possibile per arrivare al meglio alle fasi finali e rispettare il suo status di favorito.

MARGARET COURT ARENA – Sul secondo campo per ordine d’importanza, gli organizzatori hanno deciso di puntare sul match tra Zverev e Varillas, rispettivamente testa di serie numero 12 e lucky loser. Ad armi pari sarebbe una sfida a senso unico, ma il tedesco sta rientrando da un lungo infortunio e c’è incertezza sulle sue condizioni. Neanche a dirlo partirà favorito (e anche di tanto), ma dovrà esprimersi a un livello superiore rispetto a quello mostrato nella United Cup. Prima di questo match ci saranno però due sfide femminili dall’esito incerto. Garbine Muguruza tenterà il riscatto dopo un 2022 orrendo e inizierà il suo cammino contro la belga Mertens, semifinalista in passato a Melbourne. Karolina Pliskova se la vedrà invece contro la cinese Xinyu Wang, inseguendo la prima vittoria stagionale.

Sessione serale che vedrà invece protagonisti Belinda Bencic e Casper Ruud. L’elvetica è partita a mille in questo 2023, non a caso è prima nella Race, e non dovrebbe avere difficoltà contro la bulgara Tomova. Il numero due del seeding sfiderà invece il ceco Machac e proverà a sfruttare un tabellone interessante, anche in ottica numero uno al mondo.

1573 ARENA – Il match più interessante di giornata (insieme a Berrettini-Murray) è stato relegato al terzo campo. Buone notizie per i possessori di questo biglietto, che potranno godersi un’interessante sfida tra Andrey Rublev e Dominic Thiem. Il russo ha iniziato male la stagione, perdendo ad Adelaide prima da Bautista Agut e poi da Kokkinakis, perciò deve assolutamente riscattarsi. L’austriaco vuole invece risalire la china dopo un lungo infortunio e proverà a dar seguito ai segnali positivi mostrati nel finale di 2022 che gli hanno riconsegnato le chiavi della Top 100. Il sorteggio non è stato per nulla benevolo con Thiem, che ha pescato la quinta forza del seeding; ciò però non vuol dire che partirà già spacciato. Negli altri incontri di giornata, spazio a Taylor Fritz – mattatore della United Cup – opposto a Basilashvili, Veronika Kudermetova contro la belga Zanevska, e il beniamino di casa Alex De Minaur che sfiderà il qualificato Hsu.

ITALIANI – Oltre a Berrettini, saranno sette gli altri azzurri impegnati. Nel maschile, Fabio Fognini tenterà l’impresa contro il beniamino di casa Thanasi Kokkinakis, mentre Mattia Bellucci farà il suo esordio a livello slam contro il francese Bonzi. Nel femminile, invece, Jasmine Paolini – sfortunatissima nel sorteggio – proverà a fare il possibile contro la forte Samsonova. Più equilibrate le altre quattro sfide: Camila Giorgi sfida la rientrante Pavlyuchenkova, che non vince un match ufficiale proprio dallo scorso Australian Open; Martina Trevisan affronta la qualificata Schmiedlova e proverà a dar seguito alle buone prestazioni sfoggiate nella United Cup; stesso discorso per Lucia Bronzetti, opposta alla tedesca Siegemund; ostacolo teutonico anche per la qualificata Lucrezia Stefanini, che se la vedrà contro Tatjana Maria.