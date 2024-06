Atp Halle 2024: Jannik Sinner supera Hurkacz con un doppio tie break e vince il 14esimo titolo in carriera

Ennesimo trionfo di Jannik Sinner in una stagione fin qui straordinaria. L’azzurro ha superato con un doppio tie break l’amico Hubert Hurkacz nella finale del torneo Atp 500 di Halle, assicurandosi così il 14esimo titolo della sua carriera. Finisce 7-6(8) 7-6(2) in favore dell’altoatesino in un’ora e 49 minuti di gioco. Match caratterizzato dalla grande solidità al servizio da parte di entrambi, come testimoniano gli zero break messi a segno in tutto l’incontro: Sinner si è dimostrato più solido e spietato nei due tie break, conquistando così il primo titolo sull’erba e anche il primo disputato da numero 1 Atp, ottavo giocatore della storia a riuscirci.

RIVIVI IL LIVE DELLA FINALE DI HALLE TRA SINNER E HURKACZ

TABELLONE

MONTEPREMI

LA CRONACA DEL MATCH – Primi game rapidi per entrambi, ma già dal terzo gioco arrivano le palle break: Sinner è aggressivo in risposta, e con due ottimi rovesci si procura la prima chance del match. Il suo avversario però non si scompone e spara due prime vincenti e un ace che gli permettono di tenere il servizio. A sua volta è Hurkacz ad avere una chance nel game successivo a causa di un errore gratuito di Jannik con lo smash; anche Sinner però si salva agevolmente col servizio e conserva il turno di battuta. Da qui in poi i servizi la fanno da padrone e si arriva piuttosto rapidamente al tie break. Qui i due avversari si scambiano subito il mini break, ma il primo a trovare l’allungo è Sinner, che si porta sul 5-2. Tre errori consecutivi del numero 1 Atp però rimettono in carreggiata Hurkacz, che recupera e torna on serve. Sull’8-8 Jannik trova un gran passante che lo porta a servire per il set, e chiude con il punteggio di 10-8.

Nel secondo set Hurkacz fa molta più fatica a tenere i turni di battuta: Sinner è aggressivo in risposta e mette in grossa difficoltà il polacco, che da fondo campo non riesce più a trovare soluzioni. Il prossimo numero 7 Atp si salva con il servizio (spesso sopra i 220 km/h) e con il gioco a rete, e salva due palle break in apertura. Lo stesso non si può dire dell’azzurro, che concede solo 4 punti in ricezione al suo avversario in tutto il secondo set, involandosi verso il secondo tie break. Nonostante qualche problema in più infatti Hurkacz si salva sempre, senza concedere più chance di break a Sinner, e il verdetto viene rimandato ad un altro tie break. Questo però è senza storia rispetto al primo: Jannik si prende subito il mini break e poi controlla, trovandone un altro e chiudendo col rovescio in cross che gli vale il 7-2 e la vittoria finale.