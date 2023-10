Atp 500 Vienna, la quarta sfida dell’anno tra Sinner e Sonego vale l’accesso ai quarti

Jannik Sinner si è preso la rivincita su Ben Shelton nel primo turno dell’Erste Bank Open, il torneo ATP 500 che si sta disputando sul cemento indoor della Wiener Stadthalledi di Vienna. A due settimane dalla sfida andata in scena agli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters, dove ad imporsi era stato lo statunitense, il numero 1 d’Italia è riuscito a “vendicarsi” grazie ad una delle più belle prestazioni della sua stagione, che gli ha permesso di avere la meglio con il punteggio di 7-6(2) 7-5. Reduce dal titolo conquistato a Tokyo, Shelton ha sin dai primi punti del match messo in chiaro le sue intenzioni e, nonostante ci si aspettasse da lui una prestazione scarica dal punto di vista delle energie, lo statunitense ha saputo mettere in difficoltà Sinner con il suo tennis solido e potente. È servita infatti la miglior versione del numero 4 del mondo per vincere prima il tie-break del primo set e per poi strappare il servizio all’avversario nell’undicesimo gioco del secondo, prima di mandare in archivio la partita con un gran game alla battuta. 8 ace, un doppio fallo, tre palle break su quattro annullate senza far mai toccare la palla all’avversario e l’84% di punti vinta con la prima, hanno fatto sì che la testa di serie numero 2 della rassegna austriaca, conquistasse l’undicesima vittoria nel 2023 contro un top 20 e la cinquantaduesima affermazione dell’anno.

A dividere Sinner dai quarti di finale, c’è ora il derby con Lorenzo Sonego. La sfida è in programma come quarto match sul Campo Centrale, non prima delle ore 17:30. Quello di Vienna sarà il quarto incrocio tra l’altoatesino e il piemontese. Tutti i tre precedenti, andati in scena quest’anno, hanno visto trionfare l’allievo di Simone Vagnozzi: il primo successo ai quarti di finale sul veloce indoor a Montpellier per 6-4 6-2, che portò poi Jannik anche a vincere il torneo; la seconda vittoria in rimonta negli ottavi di finale sull’erba tedesca di Halle per 6-7(4) 6-4 6-4 e infine quella in tre set al secondo turno degli US Open per 6-4 6-2 6-2.

Così come Sinner, anche Sonego ha dovuto faticare più del previsto per staccare il pass per il secondo turno a Vienna. Al debutto, il piemontese si è imposto con lo score di 6-4 5-7 6-2 su Francisco Cerundolo al termine di un match molto combattuto. Un primo set dominato dall’azzurro e una partita che si stava complicando dopo il secondo parziale. Sonego è però stato bravo nel terzo e ricomporsi e ritrovare il suo miglior tennis per portare a casa la vittoria. Entrato in tabellone da lucky loser, il numero 52 del mondo ha beneficiato del forfait di Mackenzie McDonald per accedere direttamente al main draw dopo aver subito l’eliminazione al turno decisivo delle qualificazioni contro Alexandre Muller. In un torneo nel quale riuscì a spingersi sino alla finale nel 2020 dopo aver battuto Novak Djokovic nei quarti di finale e aver poi perso la finale contro Andrey Rublev, non è escluso che Sonego possa riuscire a mettere in difficoltà Sinner su una superficie nella quale ha più volte dimostrato di poter far male anche ai migliori giocatori del mondo. L’obiettivo del piemontese è quello di raggiungere per la quarta volta nel 2023 i quarti di finale di un evento ATP dopo esserci già riuscito a Montpellier, Dubai e Umago.