Nizza, Youcef Atal squalificato per sette giornate dopo il post anti Israele

La commissione disciplinare della Ligue 1 ferma il difensore del Nizza Youcef Atal. L’algerino è stato squalificato per sette giornate per aver condiviso su Instagram un post di un predicatore che incitava all’odio verso Israele dopo l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Era stato il Consiglio nazionale etico della federcalcio francese a muoversi sul caso.

Anche la procura di Nizza intanto ha aperto un fascicolo per “apologia di terrorismo” e “incitamento all’odio o alla violenza sulla base di una specifica religione”, reputando il messaggio antisemita. Il giocatore si era scusato dicendosi “consapevole” di aver “sconvolto molte persone” che non era sua intenzione. “Condanno fermamente tutte le forme di violenza, in qualsiasi parte del mondo, e sostengo tutte le vittime”, aveva aggiunto, “non sosterrò mai un messaggio di odio. La pace è un ideale in cui credo fermamente”.