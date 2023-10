Atp 500 Vienna, Arnaldi chiamato all’impresa per battere Rublev al secondo turno

Una quarta giornata che promette spettacolo sin dalle prime battute. Ad aprire il programma degli ottavi di finale dell’Erste Bank Open, torneo ATP 500 in corso di svolgimento sul cemento indoor del Wiener Stadthalle di Vienna, sarà la sfida tra Matteo Arnaldi e Andrey Rublev a partire dalle ore 11:45. Un match nel quale servirà la miglior versione del tennista di Sanremo per battere uno dei giocatori più in forma del circuito, reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 partite disputate.

L’avventura di Arnaldi nella rassegna austriaca si è aperta con la prestazione non brillantissima contro Albert Ramos-Vinolas. L’azzurro ha sofferto in entrambi i parziali ma alla fine gli sono bastati due tie-break per avere la meglio con il punteggio di 7-6(4) 7-6(2) e per conquistare l’accesso al secondo turno. Eppure, la partita di Arnaldi era iniziata bene, con subito l’azzurro in vantaggio sul 4-1 nel primo set, prima del passaggio a vuoto che lo ha prima portato a dover di nuovo superarsi per tornare avanti sul 4-4 e poi a sprecare un set point nel decimo gioco. Stesso copione nella seconda frazione, con Arnaldi che sembrava avviato ad amministrare il vantaggio prima di mancare l’appuntamento con due match point e permettere a Ramos-Vinolas di rientrare in partita. È ancora stata però la maggior qualità dell’azzurro a far la differenza nel tie-break. Il numero 46 del mondo ha così cancellato la sconfitta subita la scorsa settimana al terzo turno del Rolex Shanghai Masters contro J.J. Wolf e conquistato la trentaduesima vittoria dell’anno a livello di circuito maggiore (Atp+Challenger). A dividerlo ora dal secondo quarto di finale della stagione, dopo quello giocato sulla terra rossa di Umago, c’è il terzo favorito del seeding Rublev.

A pochi punti da una qualificazione alle Nitto ATP Finals che sembra ormai certa, il russo vorrà provare già dalla prossima partita a blindare il suo accesso a Torino. Il torneo del numero 5 del mondo si è aperto con la vittoria ottenuta ai danni di Alexei Popyrin con lo score di 7-6(5) 6-4. Il moscovita ha dovuto recuperare un break di svantaggio nel primo set dopo aver vanificato in due occasioni i servizi tolti all’avversario ad inizio frazione, prima di mettere le mani sul primo set nel tie-break. Nel secondo parziale, il russo ha invece portato fino in fondo il break guadagnato nel settimo gioco per portare a casa la vittoria e tornare al successo. Pochi giorni fa, Rublev è infatti uscito sconfitto dalla finale del Rolex Shanghai Masters contro Hubert Hurkacz, che gli aveva negato la possibilità di mettere le mani sul quindicesimo titolo della sua carriera e sul secondo Masters 1000 della sua stagione, dopo il successo di Monte-Carlo. Per l’undicesima volta nel 2023, il classe ‘97 proverà ad ottenere l’accesso ad un quarto di finale ATP. Tra Arnaldi e Rublev non ci sono precedenti.