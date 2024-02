Milano-Cortina 2026, Agi: firmato accordo, stelle NHL ai Giochi

Grande notizia in ottica Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. E’ stato infatti firmato l’accordo che sancisce il ritorno delle stelle dell’hockey su ghiaccio NHL ai giochi invernali che si terranno in Italia. La stessa NHL ha trovato l’intesa con la National Hockey League Players Association (NHLPA), il Comitato Olimpico Internazionale e la Federazione Internazionale di hockey (IIHF), come apprende l’Agi da fonti della federazione internazionale. I migliori giocatori al mondo erano assenti dal torneo olimpico addirittura da Sochi 2014.