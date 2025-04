Non tutto fila liscio all’interno del team che domina la MotoGP. Pecco nel mirino: “Dobbiamo cercare di individuare il problema”

Come si usa dire in questi casi: uomo avvisato, mezzo salvato. La Ducati ha parlato forte e chiaro, non le ha mandate a dire a Pecco Bagnaia dopo la deludente prova nella gara Sprint in quel di Jerez.

Il pilota torinese era partito sotto i migliori auspici, all’atto pratico dalla prima fila e dopo aver annunciato dei miglioramenti significativi per quanto riguarda il set-up della sua Desmosedici GP25. Ma in gara è stato un flop, sempre dietro agli imprendibili fratelli Marquez, con l’impossibilità di provare un attacco perché alle prese con la difesa del terzo posto insidiato da un eccellente Morbidelli.

Delusione Bagnaia: “In queste gare dove parto arrivo”

La delusione è stata tanta, in primis per Bagnaia che senza la caduta di Quartararo sarebbe quasi sicuramente arrivato fuori dal podio: “È stata una Sprint classica, come sta succedendo spesso. In queste gare dove parto arrivo”, ha ammesso Bagnaia a ‘Sky Sport’.

“È difficile che riesca a superare o comunque faccio fatica a trovarmi nella situazione di poter sorpassare – ha aggiunto – Parto e mi trovo sempre da sette decimi a un secondo dal pilota davanti, poi quando provo ad avvicinarmi inizio ad avere grossi problemi con la gomma anteriore”.

Flop Bagnaia nella Sprint di Jerez, Dall’Igna lo bacchetta: “Mi aspettavo di più”

Più che la prova e le parole di Bagnaia, però, hanno fatto a dir poco rumore le dichiarazioni di Gigi Dall’Igna. Il Direttore generale di Ducati Corse non ha lesinato critiche nei confronti del suo pilota, ancora una volta non all’altezza delle aspettative in questo Mondiale di MotoGP.

“Onestamente mi aspettavo di più da Pecco. Nelle gare Sprint fa sempre fatica, per cui dobbiamo cercare di individuare il problema. Poi in gara va meglio”.

Insomma, si tratta molto più di una tirata d’orecchie al torinese, da questa stagione non più centrale in Ducati a causa dell’arrivo di un pilota decisamente più forte quale Marc Marquez. Di questo ne ha già preso atto, e chissà che non possa essere un aspetto in grado di incidere sui suoi piani futuri.