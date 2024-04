Hockey su ghiaccio, l’8 aprile al via il raduno degli azzurri per il Mondiale

Coach Mike Pelino ha diramato la lista dei convocati per il raduno ufficiale della nazionale italiana di hockey su ghiaccio, al via lunedì 8 aprile. Si avvicina il prossimo campionato mondiale divisione I gruppo A, in programma alla Sparkasse Arena di Bolzano dal 28 aprile al 4 maggio, e gli azzurri si ritroveranno nel capoluogo altoatesino dove inizierà una preparazione che avrà tra le sue tappe anche diverse partite amichevoli: due contro la Francia il 13 e 14 aprile a Megève e Aosta, due contro la Corea del Sud il 20 e 24 aprile a Egna e una contro l’Ungheria il 23 aprile a Merano. La lista dei convocati verrà scremata a ridosso dell’evento per determinare i 20+2 che prenderanno parte alla competizione iridata.

Come spiega la federazione, Intanto, l’intervento a cui è stato sottoposto l’head coach Mike Keenan (che non può guidare gli azzurri nel torneo per motivi di salute) è riuscito perfettamente. Seguirà un periodo di riabilitazione, durante il quale l’allenatore continuerà ad osservare da casa gli azzurri in pista al Mondiale.

Questi i convocati: PORTIERI BERNARD Andreas, SMITH Jake (HC Val Pusteria – ICEHL), FADANI Davide (Ambrì-Piotta – NLA), VALLINI Gianluca (HC Bolzano – ICEHL) DIFENSORI CASETTI Lorenzo, GIOS Gregorio (Asiago Hockey – ICEHL), FORTE Francesco (Fassa Falcons – AlpsHL), GLIRA Daniel (HC Val Pusteria – ICEHL), PIETRONIRO Kris (HC Bolzano – ICEHL), PIETRONIRO Phil (Dukla Trencin – SVK), SORACREPPA Sebastiano (HC Thurgau – Swiss League), SPORNBERGER Peter (Schwenninger Wild Wings – DEL) ATTACCANTI CATENACCI Daniel, DELUCA Ivan, HANNOUN Dante, MANTINGER Matthias (HC Val Pusteria – ICEHL), BRUNNER Pascal, FELICETTI Leonardo (HC Bolzano – ICEHL), FINORO Giordano, MARCHETTI Michele (Asiago Hockey – ICEHL), CONCI Davide (Wipptal Broncos – AlpsHL), DE LUCA Tommaso, KOSTNER Diego (Ambrì-Piotta – NLA), PURDELLER Tommy (Peterborough Petes – OHL), ZANETTI Marco (HC Lugano – NLA) (ITALPRESS).