Hockey ghiaccio: Italia sconfitta 5-3 dalla Gran Bretagna, sfuma la promozione

Brutta sconfitta per l’Italia di hockey su ghiaccio, che cede il passo alla Gran Bretagna per 5-3 e fallisce la promozione alla Top Division mondiale. A staccare il pass per la massima serie iridata del 2024 sono proprio i britannici, forti della vittoria maturata a Nottingham, e la Polonia. Mastica amaro l’Italia, che non perdeva contro la Gran Bretagna da ben cinque anni e approccia nel peggiore dei modi le imminenti Olimpiadi di Milano Cortina. Azzurri bravi a recuperare ben tre volte lo svantaggio contro la Gran Bretagna, grazie alle reti di Larkin, Petan e Glira, ma incapaci di reagire nel finale, quando anche la stanchezza si è fatta sentire.