Hockey ghiaccio: l’Italia batte 8-1 la Corea del Sud, per la promozione si attende la Slovenia

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio vince contro la Corea del Sud per 8-1. Il match, valido per il Campionati Mondiali I Divisione Gruppo A, vede gli azzurri chiudere nel migliore dei modi questa fase del torno continentale, in scena a Bolzano. In caso di vittoria della Slovenia contro l’Ungheria nella partita di questa sera, l’Italia riceverà la promozione in top division. L’incontro con i coreani ha visto andare a segno Luca Frigo dopo pochi secondi sul ghiaccio. Il raddoppio è firmato da Mantenuto e poi Kostner sigla il 3-0. Il poker arriva a pochi secondi dalla prima sirena, con Frank che cala il poker. Nel secondo tempo la Corea del Sud cerca la risposta con Sanghoon per il 4-1, rete che si rivelerà l’unica della serata. La manita azzurra arriva grazie a Catenacci, seguito da Mantenuto e Salinitri, per un temporaneo 7-1. Infine arriva Marchetti e il match termina 8-1.