Hockey, dramma in Inghilterra: è morto Adam Johnson, gola recisa dal pattino dell’avversario

di Redazione 51

Finisce in tragedia una partita di hockey su ghiaccio in Inghilterra. Il 29enne Adam Johnson è morto per il taglio alla gola causato dalla lama del pattino di un avversario. A Sheffield il giocatore americano – impegnato con i Nottingham Panthers contro gli Steelers in British Ice Hockey Cup – è rimasto vittima di una drammatica dinamica dopo uno scontro di gioco. L’americano si è accasciato e il ghiaccio si è ricoperto di sangue. I medici sono intervenuti immediatamente, ma non c’è stato nulla da fare. I Panthers hanno espresso il dolore per la perdita di “uno straordinario giocatore, di un grande compagno di squadra e di un’incredibile persona che aveva tutta la vita davanti”.