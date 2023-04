Pechino Express 2023, puntata 6 aprile oggi in tv: canale, orario, anticipazioni e streaming

di Redazione 23

Tutto pronto per la quinta puntata dell’edizione 2023 di Pechino Express, in onda su Sky Uno nella prima serata (21:15) giovedì 6 aprile. I viaggiatori sbarcano nel Borneo Malese, in una puntata che vedrà protagonista Victoria Cabello. Il percorso è lungo 494 chilometri e va dal villaggio di Kampung Giam fino a Sibu. Ancora in gara I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Mamma e Figlio Martina Colombari e Achille Costacurta, Gli Italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Le Attiviste Giorgia Soleri e Federippi, i Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo e Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia.