È ancora un’Italia ai due volti, quella che scenda in campo ai Mondiali femminili di curling in corso a Uijeongbu, in Corea del Sud. La squadra azzurra, composta da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, ha ottenuto una sconfitta e una vittoria anche nella terza giornata di partite. Lo score attuale, quindi, è di due vittorie e tre sconfitte, che permette alle azzurre di occupare l’ottava posizione in classifica. In particolare, la giornata si è aperta con la cocente sconfitta contro la Scozia, un’occasione mancata per prendere margine su una rivale diretta. Il risultato finale è di 7-5 per le scozzesi. Il momento cruciale è arrivato nell’ottavo end. Sotto per 4-2, l’Italia ha subito una mano rubata dal valore di due punti, che ha proiettato le britanniche alla vittoria.

Nella seconda partita è arrivato un bel riscatto per Constantini e compagne. L’Italia, infatti, ha dominato in lungo e in largo contro la Lituania, squadra di livello inferiore che ha perso tutte le prime cinque partite. Le azzurre partono bene e realizzano ben tre punti nel primo end. Le lituane non riescono a rispondere e si portano a casa appena un punto, così l’Italia ne realizza altri due nel terzo end e allunga. Lo strappo finale arriva nel quinto end, quando le azzurre rubano la mano alle avversarie con ben tre punti. Le lituane smuovono il punteggio nel turno successivo ma la partita si chiude sull’8-2 con ben quattro end di anticipo.

Curling Mondiali femminili Uijeongbu: la classifica aggiornata

1. Corea del Sud (5V,0P)

1. Svizzera (5V,0P)

3. Canada (3V,1P)

4. Danimarca (3V,2P)

4. Svezia (3V,2P)

6. Cina (2V,2P)

6. Stati Uniti (2V,2P)

8. Italia (2V,3P)

8. Giappone (2V,3P)

8. Norvegia (2V,3P)

8. Scozia (2V,3P)

12. Lituania (0V,5P)

12. Turchia (0V,5P)

Il programma dei prossimi turni

Sessione 9 – martedì 18 marzo

01:00 LTU – NOR

CHN – ITA

USA – CAN

Sessione 10 – martedì 18 marzo

06:00 SUI – KOR

SCO – SWE

USA – JPN

TUR – DEN

Sessione 11 – martedì 18 marzo

11:00 CAN – TUR

ITA – SUI

LTU – SCO

NOR – CHN

Sessione 12 – mercoledì 19 marzo

01:00 DEN – JPN

CHN – USA

KOR – CAN

SWE – LTU

Sessione 13 – mercoledì 19 marzo

06:00 SCO – USA

DEN – KOR

SUI – NOR

TUR – ITA

Sessione 14 – mercoledì 19 marzo

11:00 LTU – CHN

NOR – CAN

ITA – SWE

JPN – SCO

Session 15 – giovedì 20 marzo

01:00 KOR – SWE

TUR – JPN

USA – DEN

CAN – SUI

Session 16 – giovedì 20 marzo

06:00 NOR – ITA

SUI – LTU

SCO – TUR

CHN – DEN

Sessione 17 – giovedì 20 marzo

11:00 JPN – CAN

SWE – CHN

KOR – LTU

USA – NOR

Sessione 18 – venerdì 21 marzo

01:00 TUR – USA

DEN – SCO

SWE – SUI

ITA – KOR

Sessione 19 – venerdì 21 marzo

06:00 CHN – SCO

CAN – ITA

NOR – JPN

LTU – TUR

Sessione 20 – venerdì 21 marzo

11:00 SUI – DEN

KOR – USA

CAN – CHN

JPN – SWE

Quarti di finale – sabato 22 marzo

02:00

Semifinali – sabato 22 mar

08:00

Finale 3° e 4° posto – domenica 23 marzo

02:00

Finale 1° e 2° posto – domenica 23 marzo

08:00