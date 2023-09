Ryder Cup 2023, Spieth sul pubblico di Roma: “Spero in un tifo calcistico”

“Se mi aspetto un tifo più simile a quello calcistico e più caldo del solito nella Ryder Cup in Italia? Da amante del calcio lo spero, noi giocatori ce lo godremmo. Penso che il Marco Simone Golf & Country Club sia il più ‘calcistico’ degli impianti in cui si è giocata la Ryder”. Così il golfista americano Jordan Spieth, membro del team USA e vincitore di tre tornei Major, durante la conferenza stampa odierna. Carico anche Xander Schauffele: “Sono super eccitato di essere qui per la Ryder Cup, è la mia prima volta in Italia. Non ho mai giocato oltreoceano: i tifosi sono fantastici, il primo tee shot è stato bellissimo. Il Marco Simone è diverso da qualunque campo in cui abbia mai giocato”. E aggiunge: “Patrick Cantlay ha detto che io gli trasmetto positività? Posso dire lo stesso di lui, è bello giocare insieme. La sua abilità di concentrarsi è incredibile, è la sua caratteristica migliore”, aggiunge l’oro olimpico nell’individuale a Tokyo 2020.