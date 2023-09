Ryder Cup 2023: Scheffler in lacrime dopo la sconfitta nel foursome (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Una sconfitta che fa malissimo, sia per le proporzioni che per il momento in cui arriva, e così Scottie Scheffler, numero uno al mondo di golf, finisce il lacrime dopo aver perso il foursome in coppia con Brooks Koepka contro gli assi Hovland-Aberg del Team Europe, costringendo in quel momento il Team Usa a finire sotto 7.5-1.5 nel punteggio. E’ stato soprattutto lo score a gettare nella disperazione Scheffler: si è chiuso tutto alla buca 11, un 9&7 che è la peggior sconfitta di sempre in un foursome alla Ryder Cup. E che produce lacrime amare.