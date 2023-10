Ryder Cup 2023, Luke Donald rivela: “Anche Mourinho si è congratulato”

L’Europa ha vinto la Ryder Cup 2023 a Roma e per il capitano Luke Donald è stata una notte di festeggiamenti. “Non abbiamo ancora realizzato. È stato un lungo processo, un lungo viaggio. Sono così felice che sia finita così”, ha detto Donald a Sky Sports News. Quella romana “è stata una settimana fantastica condividendola con i miei compagni di squadra, lo staff, le famiglie, le mogli, i partner e tutti gli altri. È stata una settimana davvero, davvero divertente. Ricordi che rimarranno con me per sempre. Essere alla guida di 12 ragazzi è una grande responsabilità, un grande privilegio, e mi sono sentito molto onorato di farlo”, ha spiegato.

Sui messaggi che ha ricevuto domenica sera, Donald ha svelato un retroscena: “Molti ne ho ricevuti da amici e familiari, capitani e giocatori del passato. Ma ne ho ricevuto uno da Jose Mourinho. Anche lui ha ottenuto una bella vittoria ieri sera a Roma (2-0 contro il Frosinone ndr). Semplicemente fantastico. Il mio telefono stava esplodendo. Non li ho nemmeno guardati tutti, a dire il vero. Volevo godermi la serata e sicuramente tornerò a rispondere”, conclude Donald.