Ryder Cup 2023, Luke Donald: “Non mi tatuerò in caso di vittoria”

“Se mi tatuerò in caso di vittoria della Ryder Cup come fece Thomas Bjorn nel 2018? Non lo garantisco e la squadra non me l’ha nemmeno chiesto. Non ho nessun tatuaggio sul mio corpo, ma vi assicuro che se vincessimo il torneo troveremmo un modo appropriato per celebrare il successo”. Sono le dichiarazioni di Luke Donald, capitano del Team Europe nella Ryder Cup ’23, nel corso della conferenza stampa al Marco Simone Golf & Country Club dopo la prima prova campo effettuata dalla squadra europea nella mattina. Dopo aver garantito il “legale indistruttibile” tra i rappresentanti dell’Europa, Donals spiega quello che ha detto ai suoi ragazzi esordienti: “Ho detto loro di godersi il momento. C’è tanta pressione, ma ne abbiamo parlato molto – continua Donald – Nel 2004 feci il mio primo tee shot da giocatore nella Ryder, sapevo che era più importante di un Major ma bisogna essere professionali”.