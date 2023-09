Ryder Cup 2023, Donald: “Inizio incredibile. Un giorno storico, ma il lavoro non è finito”

Il capitano del Team Europe, Luke Donald, ha commentato la prima giornata della Ryder Cup 2023 in corso di svolgimento a Roma con la sua squadra in vantaggio sugli americani: “E’ un inizio incredibile, un giorno storico, ma noi vogliamo sia una settimana storica. La mattina siamo partiti forte, poi nel pomeriggio gli stati uniti hanno combattuto duramente, non si sono arresi mai. Il lavoro non è finito, torniamo in campo domani mattina con l’impegno di vincere ancora. La Ryder cup è come le montagne russe, pieno di colpi di scena durante la giornata. Giochiamo in casa e la passione dagli spalti è fortissima, i ragazzi guardavano i tifosi e loro li hanno spinti ancora oltre”.