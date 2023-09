Ryder Cup 2023, Aberg: “Non ho dormito molto, ma abbiamo giocato abbastanza bene”

La grande sorpresa di questa prima giornata della Ryder Cup 2023 è stato lo svedese Ludvig Aberg, che ha raccontato le sue sensazioni alla stampa dopo il vantaggio per 4-0 del Team Europa: “Ero molto nervoso stamattina, ma i miei compagni mi hanno trasmesso tranquillità, e ho fatto dei bei tiri. Ieri notte non ho dormito tanto, avrei preferito dormire di più, ero nervoso ma sarebbe stato trano il contrario. Abbiamo giocato abbastanza bene, ottenere i primi punti sul board per noi era la cosa più importante, adesso dobbiamo rimanere calmi e non farci trasportare dalle emozioni. Djokovic fa il tifo per me? Lo apprezzo molto, è il dio del tennis, ieri mi ha dato il cinque. Essere qui per me è un sogno divenuto realtà”.

“Oggi è stata la perfetta esecuzione dei nostri piani, l’ho visto negli occhi dei vicecapitani. Debuttare ufficialmente al Marco Simone è stato emozionante, è solo la prima mattina ma abbiamo buone sensazioni. ora dobbiamo continuare a testa bassa. Negli ultimi giorni ci siamo allenati tanto insieme, è bello aiutare i compagni meno esperti”, ha spiegato l’inglese Tommy Fleetwood.