Hater sui social, Francesco Molinari si sfoga: “Stufo di queste idiozie”

“Sono onestamente stufo di queste idiozie, più o meno espresse apertamente. Il golf è uno sport, ho avuto un calo negli ultimi anni perché ho sbagliato decisioni sul campo. Nessuno è infallibile, tantomeno io che ho sempre fatto errori, anche nei periodi migliori”. Lo ha scritto su twitter Francesco Molinari in risposta al commento di un hater. “Una cosa che non è mai mancata – sottolinea Molinari – è l’impegno e la dedizione. E vi assicuro che non manca adesso. Auguri per un 2023 ricco di soddisfazioni a tutti”.

Tutto è nato dall’insinuazione di un utente: “Purtroppo fino a quando non risolverà i propri problemi familiari non potrà concentrarsi con serenità”. La replica è durissima: “Mi potrebbe dire quali sarebbero i miei problemi familiari, così magari se ne sono a conoscenza li risolvo”, l’iniziale replica di Chicco Molinari che poi si è sfogato con altri due messaggi. Intanto, il torinese, dal 13 al 15 gennaio ad Abu Dhabi, in occasione dell’Hero Cup (evento modello Ryder), capitanerà il team dell’Europa Continentale (per l’Italia ci sarà anche Guido Migliozzi) nella sfida al team Gran Bretagna & Irlanda guidato dall’amico Tommy Fleetwood.