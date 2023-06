Golf, Volvo Car Scandinavian Mixed 2023: al via quattro azzurri

Si avvicina il momento del Volvo Car Scandinavian Mixed, in programma in Svezia dall’8 all’11 giugno. La terza edizione del torneo misto, organizzato in combinata dal DP World Tour e dal Ladies European Tour, vedrà al via 156 concorrenti (78 uomini e 78 donne) con un montepremi unico di 2.000.000 di dollari. Sono quattro gli azzurri in gara: Virginia Elena Carta, Alessandra Fanali, Edoardo Molinari, vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma, e Renato Paratore. Assente invece Carolina Melgrati che nella scorsa edizione si piazzò in testa dopo il primo giro per poi chiudere ventesima al termine della gara. Difenderà il titolo la svedese Linn Grant. Il torneo potrà essere seguito in diretta su Sky e in streaming su NOW.