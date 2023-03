Golf, Valero Texas Open 2023: primo giro all’insegna di nebbia e oscurità. Lower leader, Molinari solo 78°

Non è andato tutto liscio nel primo giro del Valero Texas Open 2023, torneo del PGA Tour, inizialmente posticipato di quattro ore per nebbia e poi sospeso per oscurità. La classifica (provvisoria) vede al comando lo statunitense Justin Lower con il punteggio di -5 dopo le prime 9 buche. Grande folla al secondo posto, con l’americano Matt Kuchar, l’irlandese Padraig Harrington, il messicano Roberto Diaz e il sudafricano Matthys J. Daffue appaiati con 68 (-4). Stesso punteggio anche per Patrick Rodgers, che però ha completato 13 buche. Parte male invece l’avventura a San Antonio, Texas per l’unico azzurro in gara, Francesco Molinari, solo 78° con 73 (+1) dopo un birdie e due bogey. Non brilla neppure il campione uscente John Michael Spaun, 49° con 72 (par).