Golf, Us Open 2023: Fowler e Schauffele in testa dopo il primo giro, 83° Molinari

Rickie Fowler è in testa alla classifica assieme a Xander Schauffele al termine del primo giro dello Us Open 2023 di golf. Il golfista di casa, californiano doc, sul green di Los Angeles fa segnare un punteggio di -8 con 62 colpi. Questo duo precede Dustin Johnson e Wyndham Clark, che hanno chiuso a -6 con 64 colpi. Quinta posizione per un ottimo Rory McIlroy a -5 con Brian Harman. Subito dopo, uno dei favoriti della vigilia, Scottie Scheffler a -3 in un gruppo abbastanza nutrito che vede la presenza anche di Bryson DeChambeau. Per ora incolore la prova del numero uno del ranking mondiale Jon Rahm, solo 26° a -1. Non un grande primo giro per Francesco Molinari, unico azzurro al via: è 83° a +2.