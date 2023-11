Golf, Tiger Woods precipita al numero 1307 del ranking mondiale: non gioca un torneo da aprile

Tiger Woods ha stabilito un record negativo, precipitando per la prima volta in carriera al numero 1307 del ranking mondiale. Il fenomeno californiano non era infatti mai sceso così in basso nelle classifiche. Ovviamente ciò non è dovuto ai suoi risultati sul green, bensì alle sue condizioni fisiche, che gli impediscono di essere al meglio. Costretto a ritirarsi lo scorso aprile durante il terzo round del The Masters, non è più tornato in campo da allora. A ritardare ulteriormente il suo rientro, un infortunio alla caviglia al quale si è dovuto sottoporre. Tiger Woods è atteso in campo a dicembre, in coppia con il figlio Charlie in occasione del PNC Championship, ma per il momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale.