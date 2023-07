Golf, Thomas punta la Ryder Cup: “La voglio più di qualsiasi altra cosa”

Il capitano degli Stati Uniti alla Ryder Cup di Roma, Zach Johnson, crede che Justin Thomas sia la più grande incognita in vista della competizione che si svolgerà dal 29 settembre all’1 ottobre prossimi. Il due volte campione Major, infatti, è in crisi di risultati e rischia il posto, ma può sperare in una delle sei wild card a disposizione. Fuori al taglio al The Masters, allo US Open e, la scorsa settimana, al The Open, il trentenne di Louisville questa settimana sarà costretto a tornare in campo al 3M Open in Minnesota per provare a qualificarsi per i play-off del Pga Tour che vedrà i migliori 70 giocatori (attualmente Thomas è 75°) partecipare al FedEx St. Jude Championship dal 10 al 13 agosto.

Justin Thomas ha espresso il suoi desiderio più importante: “Voglio la Ryder più di qualsiasi altra cosa. Sto vivendo un periodo difficile, che mi ricorda il mio primo anno da professionista. Darò tutto per convincere Zach anche se in questo momento i miei sacrifici non stanno dando i frutti sperati”.