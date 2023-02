Golf, Thailand Classic 2023: Edoardo Molinari e Migliozzi impegnati a Bangkok dal 16 al 19 febbraio

Il grande golf torna a Bangkok dopo sette anni dall’ultima volta e lo fa per il Thailand Classic 2023, torneo del DP World Tour in programma dal 16 al 19 febbraio. Tra i giocatori che si contenderanno un montepremi da 2 milioni di dollari ci saranno anche due azzurri, ovvero Edoardo Molinari e Guido Migliozzi. Tra i golfisti più accreditati per la vittoria finale spiccano anche il danese Hojgaard, gli spagnoli Otaegui e Campillo, senza dimenticare gli idoli di casa Kiradech Aphibarnrat e Thongchai Jaidee, quest’ultimi capace di centrare otto successi in carriera nel circuito. L’evento si disputa sul percorso dell’Amata Spring CC e precede l’Hero Indian Open, di scena a Nuova Dehli dal 23 al 26 febbraio.