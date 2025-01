I pro europei e statunitensi del mondo del golf si preparano alla Team Cup 2025. Il confronto tra Europa Continentale e la compagine di Gran Bretagna e Irlanda si sfida in quella che nel 2023 si chiamava Hero Cup. La rassegna è attesa sul percorso dell’Abu Dhabi GC, tra il 10 e il 12 gennaio. Le due squadre saranno composte da dieci elementi, con Francesco Molinari a guidare il Continental Europe Team, come successo nel 2023. La GB&I vedrà invece l’inglese Justin Rose al comando. L’evento, voluto da Luke Donald – capitano del Team Europe – ha riscosso grande successo. Tra i venti della prima edizione – svoltasi nel 2023 – ben sei avevano poi partecipato alla trionfale Ryder Cup, tenutasi a Roma.

Team Cup – I partecipanti

Molinari non è l’unico azzurro in gara ed è attesa la presenza anche di Matteo Manassero. L’italiano tenterà di mettere in mostra le proprie abilità davanti a Luke Donald, attento osservatore. Il capitano del Team Europe presterà attenzione ai diversi partecipanti, soprattutto in chiave wild card. Il golfista veneto ha tutte le carte in regola per ambire alla qualificazione diretta, che attraverso un’apposita classifica mette in palio sei pass. Nel frattempo, in base alla posizione nella Race To Dubai 2024, i danesi Rasmus Hojgaard, Niklas Norgaard e Thorbjorn Olesen hanno ottenuto la partecipazione al torneo. Completano la formazione altri due atleti danesi: Nicolai Hojgaard e Rasmus Neergaard-Petersen, quest’ultimo dominatore del Challenge Tour 2024. Presenti poi i francesi Antoine Rozner, Romain Langasque e Matthieu Pavon.Il team GB&I vanterà i britannici Tommy Fleetwood, capitano nel 2023, Paul Waring, Matt Wallace, Matthew Jordan, Aaron Rai, Jordan Smith, Tyrrell Hatton e Laurie Canter e il nordirlandese Tom McKibbin.

La formula si ispira a quella della Ryder Cup, attesa tra il 16 e il 28 settembre a New York. Andrà in scena un turno di cinque match fourballs, in programma per venerdì 10 gennaio, due turni di cinque incontro foursomes per sabato 11 e infine dieci singoli nella giornata di domenica 12. In palio ci saranno 25 punti, con uno per la vittoria, 0.5 per il pari e nessuno per la sconfitta. Ogni atleta parteciperà a tutte e cinque le sessioni.