Penultima tappa prima del giorno di riposo per la Dakar 2025, che vede trionfare Yazeed Al Rajhi tra le auto e Daniel Sanders nella categoria riservata alle moto. Domani la quinta frazione da Alula ad Hail, poi il riposo prima del rush finale.

AUTO: VINCE AL RAJHI, PROBLEMI PER AL-ATTIYAH

Yazeed Al Rajhi con la sua Toyota si prende la quarta tappa e riapre ogni discorso anche nella generale. Con la vittoria odierna e i quasi cinque minuti guadagnati su Lategan, arrivato secondo al traguardo, ora il distacco nella classifica è di solamente 6 minuti e 54 secondi. Sul podio odierno anche l’argentino Yacopini, che guadagna posizioni e si porta in scia ai primi tre in classifica. Chi non sorride è invece Nasser Al-Attiyah, protagonista di una giornata alquanto sfortunata. Una serie di problemi per il pilota qatariota, costretto prima a fermarsi per una foratura e pochi minuti dopo autore di un nuovo stop dopo aver sostituito la ruota. Circa 45 i minuti persi in totale, una piccola parte di questi recuperati nella fase finale di gara: alla fine arriva al traguardo con poco più di mezz’ora di ritardo dal vincitore, ma nella generale scivola al settimo posto il pilota del team Dacia Sandriders.

CLASSIFICA STAGE 4

1. Y. Al Rajhi/T. Gottschalk (Overdrive Racing) 04:26.40

2. H. Lategan/B. Cummings (Toyota Gazoo Racing) +04:51

3. J. Yacopini/D. Oliveras (Overdrive Racing) +10:45

4. M. Propkop/V. Chvytka (Orlen Jipocar Team) +10:55

5. D. Krotov/K. Zhiltsov (X-Raid Mini JCW Team) +13:17

6. M. Serradori/L. Minaudier (Century Racing Factory Team) +14:01

7. M. Guthrie/K. Walch (Ford M-Sport) +15:20

8. M. Ekstrom/E. Bergkvist (Ford M-Sport) +16:57

9. B. Baragwanath/L. Cremer (Century Racing Factory Team) +17:11

10. L. Moraes/A. Monleon (Toyota Gazoo Racing) +18:36

PROVE DI FUGA PER SANDERS TRA LE MOTO

Un solo uomo al comando tra le moto ed è Daniel Sanders, che si aggiudica la quarta tappa e vola via nella classifica generale. Il pilota della Red Bull KTM Factory Racing ha dato vita a una splendida battaglia insieme a Tosha Schareina, riuscendo a conquistare il successo in 5h 10 minuti e 33 secondi. Solamente 15″ il gap tra il motociclista australiano e lo spagnolo della Honda, che resta ovviamente secondo nella generale con 13 minuti di ritardo. Sul podio della gara odierna anche il cileno Josè Ignacio Cornejo Florimo, ben più distante a quasi otto minuti dal vincitore. Tornando alla generale, a parte il già citato Schareina, i distacchi sono già importanti, con tanti inseguitori che oggi hanno perso terreno: Branch, Howes, Brabec e Van Beveren hanno già quasi mezz’ora da recuperare al leader della corsa.

CLASSIFICA STAGE 4

1. D. Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 05:10:33

2. T. Schareina (Monster Energy Honda HRC) +00:15

3. J. Cornejo Florimo (Hero Motosports Team Rally) +07:49

4. A. Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +08:08

5. R. Goncalves (Sherco Rally Factory) +08:55

6. T. Ebster (BAS World KTM Racing Team) +10:14

7. B. Cox (BAS World KTM Racing Team) +10:55

8. L. Santolino (Sherco Rally Factory) +12:27

9. P. Quintanilla (Monster Energy Honda HRC) +12:38

10. S. Svitko (Slovnaft Rally Team) +15:42

LE CLASSIFICHE GENERALI

-AUTO

1. H. Lategan/B. Cummings (Toyota Gazoo Racing) 23:36:24

2. Y. Al Rajhi/T. Gottschalk (Overdrive Racing) +06:54

3. M. Ekstrom/E. Bergkvist (Ford M-Sport) +21:40

4. M. Serradori/L. Minaudier (Century Racing Factory Team) +30:25

5. L. Moraes/A. Monleon (Toyota Gazoo Racing) +33:25

6. M. Guthrie/K. Walch (Ford M-Sport) +34:09

7. N. Al Attiyah/E. Boulanger (The Dacia Sandriders) +35:53

8 J. Yacopini/D. Oliveras (Overdrive Racing) +41:10

9. J. Ferreira/F. Palmeiro (X-Raid Mini JCW Team) +01:11:07

10. U. Mannama/R. Lepik (Overdrive Racing) +01:17:36

-MOTO

1. D. Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) 25:15:33

2. T. Schareina (Monster Energy Honda HRC) +13:26

3. R. Branch (Hero Motosports Team Rally) +26:10

4. S. Howes (Monster Energy Ronda HRC) +27:01

5. R. Brabec (Monster Energy Ronda HRC) +29:13

6. A. Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) +29:26

7. P. Quintanilla (Monster Energy Honda HRC) +33:14

8. L. Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) +35:57

9. J. Cornejo Florimo (Hero Motosports Team Rally) +54:01

10. L. Santolino (Sherco Rally Factory) +59:39

IL PERCORSO DELLA DAKAR 2025