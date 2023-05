Golf, Simon Forsstrom vince il Soudal Open: è il primo titolo sul DP Tour

Simon Forsstrom ha vinto il Soudal Open. Lo svedese si è imposto con un totale di 267 (64 67 67 69, -17) colpi superando in volata il suo connazionale Jens Dantorp, secondo con 268 (-16). Terzo il danese Thorbjorn Olesen con 270 (-14). Giornata difficile per gli azzurri: Edoardo Molinari si è classificato 59esimo con 282 (-2), mentre Francesco Laporta (144, +2) e Renato Paratore (145, +3) non hanno superato il taglio.

Per Forsstrom si tratta del titolo sul circuito. Nel palmares del 34enne di Bromma, che vive però a Stoccolma, figurano anche un successo sul Challenge Tour e due nella Nordic Golf League. “Sono senza parole e le emozioni che sto provando sono difficili da spiegare” le sue parole dopo il successo.