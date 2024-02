Golf, Sergio Garcia ‘chiama’ Luke Donald: “Voglio giocare la Ryder Cup 2025”

Messaggio a Luke Donald con firma Sergio Garcia, veterano del golf mondiale, con tanta voglia di tornare a giocare la Ryder Cup del 2025 a Bethpage negli Stati Uniti. “Farò di nuovo parte al DP World Tour l’anno prossimo e giocherò sicuramente quattro eventi (il minimo garantito per mantenere l’iscrizione, ndr), forse anche qualcosa di più, perché voglio provare a qualificarmi per la Ryder Cup 2025. Vorrei essere preso in considerazione non solo per il mio gioco, ma per quello che posso offrire alla squadra anche vista la mia esperienza nell’evento”, ha detto al The Rick Shiels Golf Show lo spagnolo, campione Major al The Masters 2017. Luke Donald, dopo aver portato in trionfo l’Europa a Roma, guiderà il team del Vecchio Continente anche nel 2025. E a proposito di una possibilità, magari nel 2027 in Irlanda, di capitanare il Vecchio Continente, Garcia glissa: “Al momento non penso a questo, sento di poter dare ancora molto come giocatore. Ma non escludo possa essere una possibilità in futuro”. Lo spagnolo ha saltato l’edizione 2023 a Roma dopo essersi iscritto alla LIV Golf.