Golf, Scottish Open 2023: trionfa Rory McIlroy, Migliozzi solo 54°

Il vincitore dello Scottish Open 2023 di golf è Rory McIlroy, capace di imporsi con lo score totale di 265 colpi (64, 66, 67, 68) a -15. Sul The Renaissance Club, il nordirlandese ha preceduto di un solo colpo il beniamino di casa Robert MacIntyre, secondo con 266 (67, 69, 66, 64) a -16. A fare la differenza è stato un birdie all’ultima buca, che ha regalato a McIlroy il successo e anche lo status di favorito in vista dell’imminente British Open. Torneo da dimenticare invece per gli italiani: il migliore, Guido Migliozzi, ha chiuso 54esimo con 278 (68, 70, 72, 68) a -2.