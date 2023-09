Golf, Ryder Cup: Djokovic, Sainz e Sheva all’All Star Match

Mercoledì 27 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, andrà in scena un’All Star Match, che precederà la quarantaquattresima edizione della Ryder Cup. Per l’occasione si sfideranno due squadre: il ‘Team Monty’, capitanato da Colin Montgomerie e il “Team Pavin” diretto da Corey Pavin. Durante l’All Star Match, Montgomerie affiancherà Bale per sfidare Pavin e Shevchenko. Sarò poi il turno di Garrett Hilbert e Fioravanti, che dovranno affrontare Kathryn Newton e Victor Cruz. Infine Novak Djokovic e Carlos Sainz si scontreranno con Kipp Popert e Tommaso Perrino.