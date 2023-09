Golf Ryder Cup, Chimenti: “Mi piacerebbe ci fosse anche Mattarella all’apertura”

Il presidente della Federgolf Franco Chimenti, durante un’intervista con il Messaggero, poco prima del via della Ryder Cup, ha dichiarato: “Mi piacerebbe immensamente che giovedì alla cerimonia di apertura della Ryder Cup ci fosse anche il Presidente Mattarella. Il campo è stato rifatto per intero e oggi posso dire che è bellissimo. Credo che diventerà un percorso iconico, un museo vero e proprio come è accaduto a Valderrama, in Spagna. I benefici dell’ospitalità saranno tantissimi e si vedranno soprattutto a Ryder conclusa. A livello politico è stata compresa l’importanza del golf come attrattore turistico come dimostra l’attenzione del governo e non solo”.