Sainz: “Mi trovo bene in Ferrari, felice del grande seguito anche in Ryder Cup”

“Vincere un’altra gara di Formula 1? Vedremo ma non sono venuto qui a parlare di Formula 1 ma sono qui per parlare di golf e sfruttare il momento”. Queste le parole di Carlos Sainz, a Roma per esibirsi nell’All Star Match nella Ryder Cup, sul suo ottimo momento in Ferrari. “Il rinnovo di contratto? Sono contento della Ferrari e degli sviluppi ma ripeto qui non parlo di F1. Qui a Roma ho visto un grande tifo per me con le bandiere della Ferrari e sono molto felice di essere qui in una città incredibile”.