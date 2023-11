Golf, Rory McIlroy chiude l’anno come n°1 d’Europa: è la quinta volta in carriera

Rory McIlroy è per il secondo anno consecutivo e il quinto nel corso della sua carriera il numero 1 del golf europeo. La certezza arriva ancor prima di disputare il DP World Tour Championship, ultimo atto 2023 del massimo circuito continentale in programma dal 16 al 19 novembre negli Emirati Arabi Uniti. Il golfista nordirlandese è infatti già certo di aver vinto la classifica “Race to Dubai” con 2083 punti di vantaggio su Jon Rahm che sono abbastanza, considerato che l’ultimo torneo ne assegna soltanto 2000. “Vincere per la quinta volta la Race to Dubai rappresenta un grande onore. La soddisfazione arriva in un anno fantastico che ha raggiunto il suo culmine con il trionfo a Roma in Ryder Cup. Ma ho ancora molta strada da percorrere, sogno nuovi traguardi”, la soddisfazione e l’ambizione di McIlroy.